Глава города-спутника ЗАЭС анонсировал принятие дополнительных мер защиты от ВСУ

В Энергодаре разработают и примут дополнительные меры защиты, в которых будет учитываться характер последних атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС).

Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава населенного пункта Максим Пухов.

«С учетом характера последних атак разрабатываются и предпринимаются дополнительные меры защиты города, защиты объектов инфраструктуры, защиты жителей Энергодара», — рассказал он.

Пухов призвал жителей не поддаваться панике и соблюдать меры безопасности. Также глава города рекомендовал гражданам доверять информации только из официальных источников.

«Ситуация находится под контролем», — добавил он.

19 мая директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина заявила, что ночью Энергодар подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Она оказалась самой серьезной по интенсивности за последнее время. По словам специалиста, налеты украинских дронов фиксировались в разных районах города. После атаки были выявлены повреждения жилых домов и автомобилей. На территории электростанции разрушений нет, подчеркнула Яшина.