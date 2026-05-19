Самолеты НАТО заметили близ Калининградской области

Сразу три самолета-разведчика, принадлежащих странам-членам НАТО, замечены в районе Калининградской области. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

В частности, над нейтральными водами Балтийского моря вблизи границ российского региона совершил круг самолет Beechcraft King Air 350ER, вылетевший с военной базы в Эстонии. Сейчас самолет находится в воздушном пространстве Литвы, недалеко от госграницы России.

Также с аэродрома в румынской Констанце поднялся в воздух американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 Artemis II, который только за последний месяц неоднократно бывал в районе Калининградской области и над нейтральными водами Черного моря. Сейчас он находится недалеко от Калининградской области, двигаясь в сторону нейтральных вод Балтийского моря над Литвой и Польшей.

Депутат Колесник предложил лечить ракетами угрозы Литвы напасть на Калининград

Еще один самолет, совершивший полет с военной базы в Эстонии — Saab 340B ISR, принадлежащий военно-воздушным силам Швеции, следует в сторону нейтральных вод Балтики. Этот самолет способен вести разведку на расстоянии до 300-400 км, заметил собеседник агентства.