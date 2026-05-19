На Западе началась паника после заявления Минобороны России

Западные страны выразили серьезную обеспокоенность в связи с началом трехдневных учений российских ядерных сил, которые проходят, в том числе, на территории Белоруссии.

Как сообщает британское издание Daily Express, подобные действия Москвы вызвали значительный резонанс в международном сообществе.

«Российская армия начала трехдневные ядерные учения, что, несомненно, вызывает опасения», — говорится в публикации.

В Министерстве обороны России ранее пояснили, что масштабная тренировка, проходящая с 19 по 21 мая 2026 года, направлена на подготовку и применение ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах задействованы Ракетные войска стратегического назначения, части Ленинградского и Центрального военных округов, Командование дальней авиации, а также Северный и Тихоокеанский флота.

«Целями учения являются совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника», — отметили в ведомстве.

Представители Минобороны подчеркнули, что особое внимание уделяется проверке готовности органов управления и практической отработке взаимодействия войск.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», — добавили в министерстве.

Россия и Белоруссия начали испытание ядерного оружия

Всего в учениях задействовано более 64 тысяч человек личного состава, свыше 7800 единиц вооружения и военной техники, включая 200 пусковых установок, более 140 летательных аппаратов и десятки единиц морской техники, включая 13 подводных лодок. Кроме того, в программу включена отработка совместной подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь.