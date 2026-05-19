«Запад ползет на кладбище»: в Госдуме оценили ядерные учения РФ

Ядерные учения РФ станут «прививкой» для Запада от агрессивных действий. Как сообщает News.ru, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

Ранее министерство обороны заявило, что ВС РФ с 19 по 21 мая проведут учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К ним привлечены Ракетные войска стратегического назначение, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов.

«Думаю — это не сигнал Западу, а серьезная прививка. Глава МИД Литвы призвал НАТО напасть на Калининградскую область. Если будут какие-то действия против Калининградской области, то Россия готова применить ядерное оружие. Если Запад дернется — Москва не будет подавать сигналов и устраивать учения. Дипломаты уже отработали. Запад с параноидальным упорством ползет на кладбище», — заявил Колесник.

Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО обладает возможностями для нанесения по российским военным объектам в Калининграде. По его мнению, альянс должен показать Москве способность «прорвать маленькую крепость».