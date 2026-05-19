Названы способы ответа Ирана на возобновление Америкой и Израилем военных ударов

В последний момент сыпавший угрозами в адрес Тегерана Трамп вновь заявил, что отложил решение о возобновлении военных ударов по Ирану. Отложил – не значит «полностью отменил». Как Иран может отреагировать на возобновление американо-израильских ударов?

В любом новом раунде боевых действий иранские официальные лица могут применить новую тактику, в том числе усилить удары по соседям и попытаться перекрыть второй пролив, пишет The New York Times.

Судьба шаткого соглашения о прекращении огня между Ираном и Соединенными Штатами вновь остается неопределенной, поскольку президент Трамп сначала выступил с угрозами возобновления войны против Ирана в воскресенье, а днем позже заявил, что запланированные атаки были приостановлены на фоне “серьезных переговоров”.

Но иранцы готовятся к возможному возобновлению ударов и дали понять, что они, не колеблясь, потребуют высокой цены от соседей и мировой экономики в случае нападения на них.

Вот как, по мнению The New York Times, Иран может отреагировать.

По словам Хамидрезы Азизи, эксперта по вопросам безопасности Ирана из аналитического центра по международным отношениям и безопасности в Германии, в ходе первого раунда войны в этом году иранцы готовились к затяжному конфликту, который продлится около трех месяцев. По его словам, в результате Иран ограничил использование ракет, чтобы выдержать многонедельные атаки на Израиль и региональные цели.

Напротив, если война вспыхнет снова, иранские лидеры ожидают, что боевые действия будут “короткими, но интенсивными”, включая скоординированные массированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана, отмечает Хамидреза Азизи, который следит за публичными комментариями связанных с правительством экспертов и лиц, близких к военным или силовым структурам.

Как Иран может отреагировать на этот раз? По словам Азизи, в ходе любого нового раунда боевых действий Иран может выпускать десятки или сотни ракет в день, чтобы “эффективно противостоять врагу, а также изменить расчеты другой стороны”.

В результате арабским странам Персидского залива придется готовиться к усилению атак на их энергетическую инфраструктуру, пишет далее The New York Times. Удары по нефтяным месторождениям, нефтеперерабатывающим заводам и портам в Персидском заливе являются для Ирана одним из наиболее эффективных способов нанести ущерб мировой экономике и оказать давление на президента Трампа. Если ущерб будет достаточно серьезным, это может еще глубже втянуть такие страны, как Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Саудовская Аравия, в войну, которой многие лидеры стран Персидского залива стремились избежать.

Иранские официальные лица и связанные с правительством аналитики в течение последних нескольких недель выступали с резкими антиэмиратскими угрозами и риторикой, руководствуясь своим мнением о том, что ОАЭ способствуют нападениям на Иран, размещая у себя американские военные объекты. В недавних новостных сообщениях сообщалось, что ОАЭ и Саудовская Аравия осуществили секретные атаки на Иран во время американо-израильского наступления.

“Мы, безусловно, должны вернуть Эмираты в эпоху езды на верблюдах — и мы можем это сделать, - заявил в интервью подкасту в прошлом месяце близкий к силам безопасности Ирана аналитик Мехди Харатиан. – Если потребуется, мы оккупируем Абу-Даби”.

Какими бы гиперболическими ни были эти заявления, они “отражают важные взгляды” руководства Корпуса стражей исламской революции Ирана, заявил Али Альфоне, старший научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива,. Альфоне отверг сообщения о возможном заключении саудовско-иранского пакта о ненападении как “совершенно нереалистичные”.

“Угроза ответных действий Ирана против крупных производителей нефти остается одним из немногих факторов, сдерживающих поведение США в отношении Ирана”, - сказал он.

Какие еще козыри есть у Ирана? Как предполагает The New York Times, Иран мог бы также попытаться установить контроль над Баб-эль-Мандебским проливом, узким водным путем, соединяющим Красное море с Аденским заливом, через который проходит десятая часть мировой торговли. Водный путь проходит рядом с территорией, удерживаемой поддерживаемым Ираном ополчением хуситов в Йемене.

В последнем раунде боевых действий иранцы использовали свою близость к Ормузскому проливу, еще одному важному торговому пути, чтобы оказать огромное влияние на мировую экономику. Если иранское правительство считает, что его контроль над этим проливом находится под угрозой, оно может захотеть “заставить Соединенные Штаты сосредоточиться на двух морских фронтах вместо одного”, - прогнозирует Азизи.

В интервью подкасту в прошлом месяце Мехди Харатиан заявил, что если Соединенные Штаты нанесут удар по иранской экономической инфраструктуре, Иран примет ответные меры, ограничив движение транспорта в Баб-эль-Мандебском проливе.

Это может усилить давление на мировую экономику, но маневр может оказаться сложным. Ополченцы-хуситы пообещали защищать Иран в случае региональной войны, но в последнем раунде боевых действий они действовали осторожно, напоминает The New York Times. Аналитики объяснили это расчетами относительно того, какую часть своих сокращающихся военных запасов группировка может позволить себе использовать.