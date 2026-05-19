На российские "Герберы" стали устанавливать более мощные "Кометы

На российские беспилотники, выступающие в качестве приманки для украинской ПВО, начали ставить усовершенствованные антенны, которые лучше подавляют помехи, сообщает Business Insider.

© Российская Газета

"В последнее время на беспилотниках "Гербера" стали появляться 12-элементные антенны "Комета"", - написал советник министра обороны Украины по технологиям боевых беспилотников Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Антенны с большим количеством элементов, как правило, более устойчивы к радиоэлектронной борьбе, отмечает издание.

Относительно дешевые "Герберы" используются в качестве ложных целей, чтобы отвлекать ПВО противника от "Гераней", напоминает издание.