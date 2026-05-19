«Падают и взрываются»: как ЕС ответит на угрозу со стороны Украины

Несмотря на то, что украинские беспилотники падают и взрываются на территории стран Прибалтики, в ЕС не будут призывать Украину к ответу, так как «зашкаливающая русофобия не позволяет упрекать Владимира Зеленского». Такое мнение высказал aif.ru военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.

Силовые ведомства стран Балтии, Финляндии, Швеции, Дании в последние месяцы неоднократно фиксировали в воздушном пространстве украинские дроны. При этом в Литве был найден беспилотник, на борту которого находились взрывчатые вещества. А в Латвии сразу два украинских дрона рухнули на нефтебазу в городе Резекне. После этого в отставку ушли премьер‑министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс.

По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, Европа никак не может ответить на подобные инциденты.

«Особенно Прибалтика не может предъявить претензии Зеленскому на то, что на ее территории падают дроны и взрываются. Разве что только после каждого упавшего дрона новое правительство будет уходить в отставку. Они абсолютно не способны принимать какие‑то самостоятельные решения в интересах национальной безопасности», — констатировал политолог.

Также, по его словам, как-то отвечать на падения украинских беспилотников и упрекать Владимира Зеленского странам Балтии мешает и «зашкаливающая русофобия».

«Они могут сказать, что недовольны ситуацией, но не более того. Никто никаких мер предпринимать не будет (…) Они сейчас в одной коалиции, так что никто Украине ничего не сделает», — пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что через территорию Прибалтики могут лететь как дроны «Лютый» и «Бобер», так и «новые реактивные», производство которых было ранее начато совместно с Германией.