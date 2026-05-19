Что известно о массированной атаке ВСУ 19 мая

Сегодня ночью силами противовоздушной обороны были сбиты 315 дронов. Какие регионы России оказались под ударом Вооруженных сил Украины, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака велась с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Перехвачены и уничтожены 315 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Также дронами были атакованы Московский регион, Краснодарский край и Крым. Уничтожены БПЛА и над акваторией Азовского моря.

«Критически высокая активность» в Энергодаре

Украинские беспилотники всю ночь атаковали Энергодар, являющийся городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр города Максим Пухов.

«Критически высокая активность дронов в городе. Всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома», — сообщил он.

Мэр призвал энергодарцев к «предельной осторожности», попросив минимизировать нахождение на улице.

Белгородская область

Украинский дрон атаковал автомобиль в Шебекинском округе Белгородской области, в результате нападения пострадал мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным штаба, нападение было совершено в селе Доброе.

«Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением живота бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Тверская область

Обломки беспилотника, атаковавшего Тверскую область, упали на девятиэтажный жилой дом в Удомле, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор региона Виталий Королев.

По его словам, обломки попали на крышу многоэтажки, но, по предварительным данным, обошлось без серьезных разрушений.

«Жители не пострадали. Эвакуация не потребовалась. Повреждено остекление у балконов четырех квартир», — заявил Виталий Королев, пообещав, что будет оказана вся возможная поддержка.

При этом в Ярославле из-за атаки украинских дронов в целях безопасности было перекрыто движение в сторону Москвы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Михаил Евраев.

«Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», — рассказал он.

В 7:39 мск губернатор отметил, что движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в Max о пяти сбитых за ночь беспилотниках.

Первое сообщение о том, что силы ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву, появилось в канале градоначальника в 2:26 мск. Последнее – в 8:39 мск.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил Собянин.

Напомним, что в ночь на 17 мая Вооруженные силы Украины также атаковали Москву и Подмосковье. Эта атака стала самой масштабной за год. По данным мэра столицы Сергея Собянина, было сбито более 120 дронов. В результате нападения погибли три человека.