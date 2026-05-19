Раненый российский боец сбил дрон ВСУ неожиданным предметом

Раненый российский боец в ходе эвакуации из зоны боевых действий не смог сбить дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью стрелкового оружия, но сбил его броском запасного колеса от багги. Об этом в беседе с ТАСС рассказал боец Вооруженных сил России с позывным Демон.

«За нами погнался дрон противника. Раненый товарищ, который был сзади в багги, отстреливался, на ходу было трудно попасть. Когда у него закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо и, когда дрон максимально приблизился, просто в него кинул», — рассказал Демон.

Он добавил, что дрон разорвался в воздухе, поэтому никто из группы эвакуации не пострадал.

Ранее стало известно, что операторы дронов одного из подразделений ВСУ атаковали машину украинских волонтеров, которые везли им гуманитарную помощь. По словам военного эксперта Андрея Марочко, инцидент произошел под Константиновкой в Донецкой Народной Республике.