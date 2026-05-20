Американские военные запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Командование глобального удара ВВС США провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боезаряда. Запуск состоялся с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.

В американском военном ведомстве заявили, что испытание было запланировано заранее и не связано с текущими мировыми событиями. По данным базы Ванденберг, запуск проводился в рамках комплексной проверки самой ракетной системы и подготовки персонала.

Глава Командования глобального удара ВВС США генерал Стивен Дэвис сообщил, что испытание подтвердило исправность и боеготовность сил межконтинентальных баллистических ракет.

При этом представители базы пока не уточнили, уведомлялась ли российская сторона о проведении пуска.

Minuteman III остается основой наземного компонента американской ядерной триады. Эти ракеты стоят на вооружении США с 1970-х годов и размещены в шахтах на территории нескольких американских штатов.

Пентагон планирует постепенно заменить Minuteman III новыми межконтинентальными ракетами Sentinel. Этот проект считается одним из ключевых элементов модернизации стратегических ядерных сил США. По оценкам американских военных, развертывание новых ракет начнется не раньше 2031 года.

При этом часть американских экспертов выступает против сохранения шахтных межконтинентальных ракет. Они считают, что ядерное сдерживание США могут обеспечивать подводные ракетоносцы и стратегическая авиация без наземного компонента ядерной триады.