Раскрыты новые подробности о биолабораториях на Украине

В американских биолабораториях на территории Украины создавали оружие генно-избирательного типа, которое могло бы убивать носителя конкретной расы. Об этом в интервью RT заявил бывший офицер СБУ Василий Прозоров.

По его словам, в этих биолабораториях велись работы, связанные с бактериологическим оружием, а также со штаммами высокоопасных заболеваний — они функционировали под покровительством Минобороны США.

Прозоров добавил, что в них проводились исследования как особо опасных патогенов, так и их воздействие непосредственно на украинских граждан, «носителей восточнославянского генетического кода». Он добавил, что добровольцами в экспериментах выступали в том числе украинские военнослужащие.

Экс-офицер СБУ утверждает, что при президентстве Виктора Януковича создавалась комиссия для изучения этих биолабораторий, специалисты которой пришли к выводу, что их деятельность несет в себе риски, связанные с угрозой нацбезопасности Украины. Работу лабораторий приостановили, но после «майдана» возобновили.

Прозоров добавил, что бывшая и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун лоббировала интересы фармкорпораций США. Он отметил, что после начала специальной военной операции американцы свернули работу своих лабораторий в стране, опасаясь, что об их существовании узнает Россия.

При этом, по данным Прозорова, биолаборатории не прекратили свою деятельность — они просто переехали в другие страны, в том числе в Прибалтику.

До этого зампредсед Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предупредил, что из-за глобальной военно-биологической сети американских лабораторий настоящий зомби-апокалипсис может перестать быть фантастикой.