Бойцы «Горыныча» уничтожили украинских диверсантов в Константиновке

Четыре диверсионные группы Вооруженных сил Украины были уничтожены подразделением ФСБ «Горыныч» в Константиновке. Об этом со ссылкой на Управление ФСБ России по ДНР пишет газета «Известия».

По данным ведомства, зачистка велась совместно с 4-й бригадой Южной группировки войск.

«Бойцы ФСБ выявили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника и ретранслятор для управления БПЛА», — уточнили в пресс-службе.

Ранее российские морпехи сорвали попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы на добропольском направлении. Диверсанты были обнаружены операторами дронов. После получения координат минометный расчет открыл огонь по цели.