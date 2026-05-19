Силы ПВО за ночь сбили 315 БПЛА ВСУ над 19 регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 315 украинских беспилотников над 19 российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны России.

В частности, дроны уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы рано утром 19 мая перекрывали из-за атаки БПЛА.

После атаки БПЛА на Ярославскую область произошёл пожар на промышленном объекте.