За ночь над Россией нейтрализовали 315 украинских дронов
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа за ночь над страной, сообщило Минобороны.
Беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской областями, указало ведомство в Max.
Также их поразили над Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским морем.
В результате удара одного из БПЛА загорелся промышленный объект в Ярославской области.
В прошлую ночь над страной нейтрализовали 36 беспилотных аппаратов ВСУ.