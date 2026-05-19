За ночь над Россией нейтрализовали 315 украинских дронов

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 315 украинских беспилотников самолетного типа за ночь над страной, сообщило Минобороны.

Беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской областями, указало ведомство в Max.

Также их поразили над Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Кубанью, Крымом и над Азовским морем.

В результате удара одного из БПЛА загорелся промышленный объект в Ярославской области.

В прошлую ночь над страной нейтрализовали 36 беспилотных аппаратов ВСУ.