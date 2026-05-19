В МИД заявили о самой масштабной атаке ВСУ на Москву
Вооруженные силы Украины (ВСУ) на прошлой неделе провели самую масштабную беспилотную атаку на Москву и Подмосковье. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.
По его словам, в сторону Москвы было выпущено не меньше сотни дронов. Он подчеркнул, что в результате атаки погибли и пострадали мирные жители.
Ранее движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских беспилотников. Жителей города призвали воздержаться от поездок в направлении столицы или выбирать маршруты, минуя этот участок.