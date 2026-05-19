Ветеран СВО рассказал о бое с бойцами ВСУ на кладбище

Ветеран специальной военной операции (СВО) Александр Алейкин с позывным Дикий рассказал о бое с тремя тысячами бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кладбище. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Он уточнил, что его отряд услышал ночью шорох, когда диверсионно-разведывательная группа решила напасть с Харькова. Российские военные встретили украинских солдат огнем из пулеметов и гранатометов.

«Не знаю сколько "положили", мы туда не пошли», — добавил он.

При этом, подчеркнул собеседник агентства, численность отряда ВС РФ была значительно меньше численности наступающих бойцов ВСУ.