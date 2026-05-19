Дроны всю ночь атаковали Энергодар

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) всю ночь атаковали Энергодар, который является городом — спутником Запорожской АЭС. Об этом рассказал мэр населенного пункта Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Критически высокая активность дронов в городе. Всю ночь наносились удары по машинам, блокпостам, зафиксированы попадания в жилые дома», — говорится в публикации.

Пухов призвал жителей быть предельно осторожными, а также минимизировать перемещения и нахождение на улице.

Незадолго до этого губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что на выезде из Ярославля перекрыли движение транспорта в сторону Москвы из-за атаки украинских беспилотников.

18 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что глава Скадовского муниципального округа Александр Дудка пострадал во время атаки дрона ВСУ. У него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы.

Ранее на ЗАЭС заявили об ударе украинского дрона по месту размещения списанной техники.