В Одессе нанесли удар по связанным с атаками на Крым инструкторам из Франции

Удар по группе французских военных инструкторов был нанесен в западном пригороде Одессы. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, целью атаки стало место скопления иностранных специалистов, которые занимались управлением дальнобойными беспилотниками. Лебедев утверждает, что эта группа была причастна к атакам на Крым, Краснодарский край и другие российские регионы.

Других подробностей о последствиях удара собеседник агентства не привел.

18 мая посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что удары Киева по гражданским объектам на территории РФ ведут к эскалации террористической войны. По его словам, такие действия следует расценивать как военные преступления.

Ранее, 16 мая, в Минобороны РФ сообщили о нанесении ударов по объектам энергетической, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры, которые используются в интересах украинской армии.