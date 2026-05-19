Пентагон отчитался о ремонте переданных ВСУ систем вооружения

Генеральный инспектор Пентагона в своем ежеквартальном докладе для Конгресса США раскрыл масштабы ремонтных работ, потребовавшихся переданной киевскому режиму западной технике.

Согласно документу, только за первый квартал текущего года Соединенным Штатам пришлось восстановить как минимум 116 сложных систем вооружения, ранее поставленных ВСУ. Основу «ремонтного батальона» составили боевые бронированные машины Stryker (51 единица), буксируемые гаубицы M777 (11 единиц), а также десятки танков, артиллерийских установок и систем противовоздушной обороны.

При этом в самом отчете констатируется, что на Украине отсутствует необходимая для такого обслуживания инфраструктура и обученный персонал, из-за чего ремонтные работы были вынужденно вынесены за пределы страны - на объекты в Польше, Германии и Румынии.

