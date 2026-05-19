Генеральный инспектор Министерства обороны США в своем докладе для Конгресса констатировал усугубляющийся кадровый и организационный коллапс в украинской армии.

Согласно документу, киевский режим столкнулся с критическим истощением мобилизационного ресурса, выражающимся в стремительном сокращении числа мужчин призывного возраста, а также с системными проблемами в организации боевой подготовки личного состава.

На этом фоне сохраняется тотальная зависимость ВСУ от западных поставок, при этом войска испытывают острую нехватку живой силы, авиационной поддержки и потенциала для проведения наступательных операций. Аудитор Пентагона прямо назвал сложившуюся ситуацию «критически важным преимуществом для Москвы».

