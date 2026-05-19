Военная разведка США скептически оценила удары Украины по России, назвав их беспорядочными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Пентагона, Госдепартамента и ликвидированного к настоящему времени Агентства по международному развитию (USAID).

«У украинских ударов нет координации, высоких темпов и концентрации на критически важной военной инфраструктуре, чтобы они имели оперативное или стратегическое воздействие на способность России проводить военные операции», — указано в документе.

Данный отчет, который охватывает период с января по март текущего года, был передан на рассмотрение в Конгресс США.

В том же документе отмечается, что Россия обладает на Украине общей стратегической инициативой, несмотря на оказанную Киеву военную помощь в размере 325 миллиардов долларов с февраля 2022 года.