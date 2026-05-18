Соединённые Штаты не прекращают подготовку украинских военных лётчиков к полётам на истребителях F-16. Об этом свидетельствуют официальные документы США.

© Московский Комсомолец

Как сообщает ТАСС, в докладе генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента и Агентства по международному развитию, переданного на рассмотрение в Конгресс США, охватывающему период с 1 января по 31 марта 2026 года, говорится, что программа обучения продолжает реализовываться совместно с Данией и Нидерландами.

Ещё в мае 2025 года Госдепартамент одобрил контракт на 311 миллионов долларов для обеспечения эксплуатации и обслуживания этих самолётов.

Точное количество уже переданных Киеву истребителей официально не разглашается, однако известно о неоднократных потерях F-16 со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), уточняет ТАСС.

При этом программа подготовки пилотов была запущена ещё при администрации Джо Байдена. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее подчёркивал, что подобные действия глубинного государства опровергают тезис Дональда Трампа о том, что украинский кризис является исключительно «войной Байдена».

Читайте также: Одной категории россиян приставят бесплатного психолога