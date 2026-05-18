Греция обратилась с требованием к Украине

Греция потребовала от Украины убрать все морские дроны от греческих берегов. Об этом сообщает издание Kathimerini.

По информации издания, греческие рыбаки нашли у западного побережья страны украинский морской дрон. Беспилотник подняли и доставили на военно-морскую базу для изучения.

Согласно выводу генштаба Греции, беспилотник был частью более широкой операции ВСУ против российских судов. При этом Афины считают, что эти дроны могут по ошибке атаковать гражданские суда или нефтяные танкеры Греции.

Источник отмечает, что ситуацию могут лично обсудить премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский.

Ранее греческие рыбаки обнаружили украинский беспилотный катер.