В Иране сработали системы ПВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над иранским островом Кешм, который находится в Ормузском проливе. Об этом сообщило агентство Tasnim в Telegram-канале.

«После проведения оборонительных мероприятий на острове Кешм корреспондент агентства Tasnim узнал из информированных источников, что после обнаружения в небе над островом небольших дронов была активирована система ПВО для уничтожения вражеских целей», — говорится в публикации.

Позже политический заместитель губернатора иранской провинции (остана) Хормозган уточнил, что войска находятся в полной готовности, ситуация под контролем, а обстановка на острове Кешм стабильна.

Кроме того, агентство Mehr сообщило, что в Исфахане вечером 18 мая была активирована система ПВО. По словам журналистов, власти пока не объяснили причину произошедшего.

12 мая агентство Fars со ссылкой на источник рассказало о пяти условиях Тегерана, выдвинутых Вашингтону для возобновления мирных переговоров. В списке требований — прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан; снятие санкций; разморозка иранских активов; компенсация за потери, вызванные войной. Одним из важнейших требований источник назвал признание права Исламской Республики на суверенитет над Ормузским проливом.

Ранее Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.