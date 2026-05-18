Глава МИД Литвы заявил о нехватке средств ПВО для защиты от крылатых ракет

Вильнюс испытывает нехватку средств противовоздушной обороны (ПВО) для защиты от баллистических и крылатых ракет. Об этом заявил глава литовского МИД Кестурис Будрис.

"Мы, конечно, инвестируем в системы ближнего и среднего радиуса действия, но нам не хватает системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия для отражения баллистических ракет и крылатых ракет", - сказал он в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung.

По мнению министра, в последнее время вероятность приграничных "инцидентов резко возросла". В этой связи в НАТО решили использовать модель ротации, при который "союзники предоставляют на ограниченный срок наземные системы, чередуясь при этом". Однако Будрис считает этого недостаточным.