ПВО за шесть часов сбила еще 56 украинских БПЛА над Россией

В течение второй половины дня и вечера вторника силы и средства ПВО сбили еще 56 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. Об этом отчитались в Минобороны РФ.

В оперативной сводке ведомства уточняется, что речь идет о периоде с 14:00 до 20:00 мск. Дроны нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской, Ленинградской, Калужской, Курской, Новгородской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Министерство обороны в сводках о БПЛА не приводит информацию о последствиях на земле.