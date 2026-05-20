Почти 100 украинских БПЛА сбили над регионами России

За пять часов среды дежурные средства ПВО уничтожили почти 100 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В сообщении военного ведомства уточняется, что дежурные средства ПВО в период с 9 утра до 14 часов в среду перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолетного типа.

Стало известно, что дроны сбили в Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Ростовской, Нижегородской, Смоленской, Тверской, Псковской, Новгородской, Рязанской и Тульской областях, над Крымом, акваторией Азовского моря, в Ставропольском и Краснодарском краях, а также в Московском регионе.

Ранее сообщалось, что в ДНР из-за сброса взрывчатки с дронов ВСУ повреждены два дома.