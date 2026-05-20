Китай и Россия усовершенствуют механизмы сотрудничества в военной сфере

Китай и Россия будут совершенствовать механизмы сотрудничества и укреплять взаимодействие между вооруженными силами двух стран.
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и КНР в Пекине.
"Стороны продолжат укреплять традиционную дружбу между вооруженными силами двух стран, углублять взаимное доверие в военной области, совершенствовать механизмы сотрудничества, расширять практику совместных учений, воздушных и морских патрулирований, укреплять координацию и взаимодействие в двусторонних и многосторонних форматах, совместно реагировать на различные вызовы и угрозы, а также поддерживать глобальную и региональную безопасность и стабильность", - говорится в документе.