Силы ПВО уничтожили 35 украинских БПЛА

За четыре часа средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

«18 мая с 16:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вражеские беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и над акваторией Азовского моря.

Ранее в ЛНР украинский беспилотник атаковал рейсовый микроавтобус, следовавший по маршруту Лисичанск — Северодонецк, погибла 17-летняя девушка.

Также стало известно, что в Нижегородской области 18 мая отражена атака более 20 украинских беспилотников.