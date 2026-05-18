Германия разместит ЗРК Patriot в Турции

Германия разместит на юго-востоке Турции зенитный ракетный комплекс Patriot, пишет Berliner Zeitung со ссылкой на заявление Минобороны ФРГ.

В ведомстве заявили, что ЗРК и около 150 военных Бундесвера из города Хузум будут дислоцированы в Турции с конца июня по сентябрь. Отмечается, что это связано с ситуацией в Иране.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил о готовности Германии участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, в том числе с привлечением военных средств.