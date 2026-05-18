В ВСУ рассказали о ситуации в Малой Токмачке

Российские войска якобы готовят плацдарм для массированного штурма у Малой Токмачки на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Тень.

Он подчеркнул, что уже летом могут начаться бои за Орехов — город на юго-востоке от Запорожья. По словам военнослужащего, бои на этом направлении проходят ежедневно.

«Шутки о штурме Малой Токмачки — это, конечно, хорошо, но ситуация на том направлении сейчас очень серьезная. Враг активно готовит плацдарм для массированного штурма в направлении Орехова. Сейчас фиксируется стягивание большого количества техники и личного состава для наступательных действий», — написал он.

Ранее стало известно, что подразделения Главного управления разведки (ГУР) минобороны и Нацгвардии Украины перебросили под Запорожье. По данным российских силовых структур, речь идет о пяти подразделениях.