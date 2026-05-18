Германия выделит 10 миллиардов евро на подготовку к войне

Власти Германии планируют потратить около 10 миллиардов евро на гражданскую оборону в рамках подготовки к потенциальной войне. Об этом сообщает Bild.

Согласно планам Министерства внутренних дел ФРГ, подготовка должна быть завершена до 2029 года.

По информации источника, сегодня Германия испытывает недостаток практически всех необходимых средств для защиты граждан — бункеров, коек, лазаретов, запасов и планов гражданской обороны. Ожидается, что 10 миллиардов евро будут потрачены на покупку более 110 тысяч полевых коек и более тысячи специальных транспортных средств. Кроме того, в план входит модернизация зданий Федерального агентства технической помощи и создание медицинских оперативных групп федерального уровня более чем в 50 районах по всей Германии. Эти группы должны будут реагировать на возможные чрезвычайные ситуации с большим количеством пострадавших.

Помимо этого, Берлин планирует создать карту с укрытиями и расположением средств обороны — бункеров, подвалов, шахт метро и подземных парковок. Эту карту хотят интегрировать в особое приложение для оповещения населения. Еще одной мерой станет создание единых стандарты обучения для работников экстренных служб. Их планируют подготовить к случаям химической, биологической, радиологической и ядерной опасности.

Ранее немецкий эксперт рассказал об «образе врага в лице России».