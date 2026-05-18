Еще одна страна захотела сделать минное поле на границе с Россией

Власти Литвы хотят создать минное поле на границе с Россией в рамках оборонного проекта Eastern Flank Watch («Восточный дозор»), организованного Евросоюзом. Об этом заявил глава Минобороны (МО) страны Робертас Каунас, передает РИА Новости.

«Идея заключается в создании сдерживающих сил вдоль границы. А если сдерживание не сработает, то и средств обороны. Это включает надежную линию обороны (…) линии с противотанковыми средствами, минами для противодействия передвижению пехоты и так далее», — сказал он.

В марте 2026 года Министерства обороны Литвы, Латвии и Эстонии подняли вопрос о минировании границы с Россией и Белоруссией. Сообщалось, что руководители оборонных ведомств прибалтийских республик обсуждали усиление рубежей при помощи противопехотных и противотанковых мин.

До этого прибалтийские страны объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Это решение они объяснили военными угрозами, которые будто бы исходят от России и Белоруссии.