В российском регионе сбили десятки украинских дронов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Глеб Никитин в Telegram-канале.

Он разъяснил, что десятки дронов были ликвидированы в утреннее и дневное время.

Как утверждает Никитин, в результате падения обломков зафиксированы незначительные повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Над устранением последствий начали работу оперативные службы.

«Работа по защите неба над регионом продолжается», — подчеркнул нижегородский губернатор.

До этого ВСУ выпустили в сторону России более 250 беспилотников. Тогда же военнослужащие Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили украинский безэкипажный катер.