Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что ЕС подготовил жесткий план для Украины и поставил стране новые условия по военной поддержке. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Липового, страны ЕС хотели бы «измотать» Россию к 2030 году, чтобы успеть подготовиться к военному конфликту. Генерал-майор заявил, что сейчас Брюссель активно давит на Киев, требуя снизить призывной возраст.

«Давление оказывают через Европу, особенно в тех странах, где больше всего украинских беженцев мужского пола: сокращаются или отменяются пособия, визы не продлеваются», - отметил военный.

Липовой подчеркнул, что европейские страны делают всё, чтобы принудительно вернуть украинских мужчин на родину. Генерал добавил, что за громкими лозунгами ЕС скрывается лишь намерение уничтожить Украину руками самих же украинцев.

Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизации с 27 до 25 лет. Этот закон также упростил процедуру вручения повесток.

В СМИ периодически появляются сообщения, что мобилизационный возраст на Украине могут снизить до 23 или даже до 18 лет. В начале мая появилась информация, что украинцам 18-22 лет хотят ограничить выезд за границу.