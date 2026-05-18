Посредник между США и Ираном перебросил войска в Саудовскую Аравию

Пакистан в рамках секретного оборонного соглашения во время конфликта вокруг Ирана перебросил в Саудовскую Аравию восемь тысяч военнослужащих, истребители, беспилотники и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников служб безопасности и правительственные источники.

По данным агентства, контингент находится в боевой готовности и при необходимости может быть расширен до 80 тысяч военнослужащих.

Полные условия оборонного соглашения, подписанного в прошлом году, не раскрываются, однако известно, что оно обязывает Пакистан и Саудовскую Аравию оказывать друг другу поддержку в случае нападения.

Источники сообщили, что Пакистан направил в Саудовскую Аравию в начале апреля эскадрилью из примерно 16 самолетов, в основном истребителей JF-17, разработанных совместно с Китаем, две эскадрильи беспилотников и китайский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) HQ-9.

По их словам, оборудованием управляют пакистанские специалисты, а финансирование осуществляется Саудовской Аравией.

Ранее президент США Дональд Трамп США заявил, что Соединенные Штаты заключили перемирие с Ираном «в качестве одолжения Пакистану», который выступает главным посредником в конфликте.