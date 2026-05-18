Названы скрытые цели учений НАТО в Финляндии

Политолог, полковник запаса Александр Перенджиев считает, что финские учения НАТО Saber Strike 26 нужны для создания «непрерывного пояса напряженности вокруг» России. Об этом рассказали «Аргументы и факты».

Второй этап сухопутных маневров НАТО с участием 4,5 тысячи военных начался в Финляндии 18 мая. «Аргументы и факты» подчеркивают, что учения пройдут в финском муниципалитете Кухмо всего в 70 километрах от государственной границы России.

По мнению Перенджиева, западные страны пытаются выстроить сплошную линию давления от зоны СВО до северных рубежей России. Эксперт отметил, что такими маневрами НАТО хочет вынудить Москву отвлечь военные ресурсы на северо-западные границы в ущерб другим направлениям.

«Вторая [цель] - провести глубокую разведку оборонительных порядков. <…> Идёт откровенное прощупывание нашей системы обороны», - считает политолог.

Перенджиев подчеркнул, что стратегическая цель альянса - это подготовка к борьбе за ресурсы Арктики и Северный морской путь.