В понедельник, 18 мая, в Минобороны России сообщили о комплексе «Бук-М2», перехватившем десятки целей во время дежурства. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных.

«Бук» перехватил более 30 воздушных целей

На добропольском направлении расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М2» во время боевого дежурства перехватил более 30 воздушных целей. По данным Министерства обороны РФ, среди уничтоженных целей были управляемые авиационные бомбы, реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS, а также крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow.

В Минобороны отметили, что высокая мобильность и технические характеристики «Бука-М2» позволяют военнослужащим оперативно оценивать воздушную обстановку.

«Град» поразил опорный пункт ВСУ

На днепропетровском направлении артиллеристы ВС РФ нанесли удар из реактивной системы «Град» по опорному пункту ВСУ, сообщили в Минобороны. Получив координаты позиций, расчет быстро выехал в нужный район, развернул боевую машину и выпустил по целям осколочно-фугасные снаряды.

В результате были поражены основные огневые точки и места сбора личного состава ВСУ. Это помогло российским штурмовым группам продолжить продвижение вперед.

Операция у Константиновки

В районе Константиновки операторы разведывательных дронов и артиллеристы уничтожили позиции, с которых ВСУ запускали беспилотники, сообщили в Минобороны РФ. Во время воздушной разведки были обнаружены замаскированные площадки, с которых вылетали ударные БПЛА. Координаты объектов были оперативно переданы артиллерийским расчетам.

После уточнения данных артиллеристы нанесли серию точных ударов по целям. В результате позиции ВСУ были ликвидированы вместе с техническим оборудованием.

Срыв ротации ВСУ в Запорожье

В Запорожской области операторы беспилотников группировки «Восток» сорвали ротацию подразделений ВСУ, рассказали в Минобороны России. Во время воздушной разведки было выявлено перемещение украинской техники, которая везла личный состав ВСУ на передовые позиции. Координаты машин были переданы расчетам ударных дронов.

Лавров рассказал, кто мешает урегулированию на Украине

Точными попаданиями беспилотники уничтожили бронетранспортер PBV, бронемашину «Козак» и автомобильную технику ВСУ. Кроме того, операторы дронов выявили и ликвидировали наземный роботизированный комплекс, с помощью которого ВСУ пытались доставить на передовую боеприпасы и имущество, полностью перекрыв этот канал снабжения.

«Солнцепек» уничтожил узел обороны ВСУ

В Запорожской области расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожил укрепленный узел обороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Позиции ВСУ в районе населенного пункта Комсомольское обнаружили операторы разведывательных беспилотников. Они зафиксировали, что на этом участке оборудована разветвленная сеть подземных бетонных укрытий, а затем передали координаты экипажу боевой машины.

Тяжелая огнеметная система скрытно выдвинулась на позицию и нанесла удар по указанному квадрату. В результате бетонные перекрытия и глубокие защитные сооружения были разрушены.

FPV-дроны уничтожили технику ВСУ в Харьковской области

В Харьковской области расчеты беспилотников ВС РФ уничтожили автомобильную и роботизированную технику ВСУ, сообщили в Минобороны. Во время разведки операторы определили маршруты передвижения и районы сбора транспорта ВСУ, после чего подготовили боевые дроны к вылету.

Точными ударами были ликвидированы автомобили, которые использовались для подвоза снабжения и перевозки личного состава ВСУ. Также были выведены из строя наземные роботизированные комплексы. Это привело к нарушению логистики и затруднило переброску сил украинских подразделений.