У Красноармейска (украинское название — Покровск) Вооруженные силы Украины (ВСУ) воюют армией «мepтвыx душ». Об этом написал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, Генштаб ВСУ заявляет о группировке в 12 тысяч на красноармейском направлении. Хотя в ведомстве указывают на якобы 106 тысяч человек у Российской армии на этом участке.

«И как получается, что существуют такие соотношения при общей группировке мы — 880 тысяч, они — 760 тысяч. Где все эти люди? Армия мepтвыx душ», — подытожил парламентарий.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что армия России продвигается в районе села Гришино к западу от Красноармейска. Он подчеркнул, что продвижение не очень быстрое, так как на это есть объективные причины.