В России оценили давление ЕС на Зеленского из-за призывного возраста

Украина самостоятельно принимает решение о снижении возрастного порога призыва в армию. Как сообщает News.ru, об этом заявил завкафедры политического анализа и социально-психологических процессов имени РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Ранее депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявлял, что Киев рассматривает возможность мобилизации молодежи с 18 лет из-за нехватки личного состава в ВСУ. Позднее военный аналитик Дмитрий Снегриев сказал, что на украинские власти в этом вопросе давит Евросоюз.

«Вне всякого сомнения, разговоры идут, но Украина сама решает, какие меры принимать. Евросоюз лишь акцентирует внимание на том, что необходимо, в основном через советников. От НАТО и США приходят специалисты в военной области, и они как раз целенаправленно рекомендуют, что делать», — прокомментировал информацию Кошкин.

Он добавил, что нельзя говорить, что ЕС «сказал снизить возрастной ценз» — такая фраза будет «не совсем выдержанной и технически неосуществимой». Вместе с тем эксперт отметил, что подобные рекомендации звучат от политиков и аналитиков постоянно.