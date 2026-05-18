Стало известно, когда Трамп может пойти войной на Кубу

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Марина Черных считает, что вероятность вторжения США на Кубу сейчас невелика из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом эксперт рассказала «Ведомостям».

По мнению Черных, война против Ирана отвлекает ресурсы администрации Дональда Трампа, однако экономическое и политическое давление на Гавану продолжит стремительно нарастать.

Черных считает, что любая попытка силой сменить власть на Кубе натолкнется на жесткое сопротивление со стороны местного населения, а неизбежная гуманитарная катастрофа спровоцирует масштабный поток беженцев к американским берегам. Это, в свою очередь, несет серьезные электоральные риски для Белого дома.

Если Трамп все же решится на радикальный силовой сценарий, то его реализация начнется не раньше подведения итогов промежуточных выборов в США в ноябре 2026 года.

Куба столкнулась с энергетическим кризисом после того, как в январе американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэла при Мадуро была одним из ключевых союзников Кубы и источником нефти. В январе 2026 года Трамп издал указ, угрожающий введением пошлин против любой страны, поставляющей топливо кубинцам.

Визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Гавану на прошлой неделе стал глубоким шоком для многих кубинцев и самым явным признаком того, что напряженность достигает критической точки, сообщал CNN.

Если США - это «Империя зла» для кубинского правительства, то глава ЦРУ, агентства, которое в 1960-х годах разрабатывало фантастические планы по убийству Фиделя Кастро с помощью взрывающихся сигар и отравленных водолазных костюмов, - один из главных злодеев.

Неназванный представитель ЦРУ заявил NBC News, что Рэтклифф поехал на Кубу, чтобы лично передать послание Трампа.

По словам собеседника телеканала, в послании отмечалось, что США готовы «серьезно взаимодействовать» с Гаваной по экономическим вопросам и вопросам безопасности, но только в том случае, если Куба пойдет на «фундаментальные изменения».

Рэтклифф и кубинские чиновники также обсудили «сотрудничество в сфере разведки, экономическую стабильность и вопросы безопасности - и всё это в контексте того, что Куба больше не может быть убежищем для противников [США] в Западном полушарии».

Всего через несколько часов после отъезда Рэтклиффа из Гаваны просочилась информация, что федеральные прокуроры США добиваются предъявления обвинения бывшему президенту Кубы Раулю Кастро, официально отставному, но по-прежнему именуемому «лидером революции».

Любые действия против Кастро, которому в июне исполнится 95 лет, станут последней эскалацией и без того назревающей напряженности, которая, вероятно, приведет к разрыву дипломатических отношений, если не к открытому конфликту. Несколько кубинских чиновников заявили CNN, что такое развитие событий положит конец переговорам и создаст предпосылки для военной интервенции США.

Несмотря на отсутствие у кубинской армии современного вооружения, военный историк Хэл Клепак заявил CNN, что она все еще может оказать упорное сопротивление наземному нападению США.