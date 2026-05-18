Армия РФ в ночь на 18 мая ударила по целям в Одессе, включая портовую инфраструктуру, куда поставляют западную технику. Как сообщает aif.ru, об этом заявил Герой России Сергей Липовой, подчеркнув, что все подобные цели «законны».

Он отметил, что удар пришелся по порту, который переоборудовали из гражданского объекта в военные склады — там хранятся боеприпасы из стран НАТО. Возле причалов находятся транспортно-грузовые корабли, которые привозят боеприпасы, оружие и технику.

Кроме того, в Одессе находятся учебные и логистические центры, где боевики ВСУ проходят обучение под руководством инструкторов НАТО.

«Все эти цели законны. Россия неоднократно отмечала, что не бьет по гражданской инфраструктуре, а уничтожает объекты двойного назначения и военные цели», — заключил Липовой.

Как ранее заявляли в Минобороны РФ, в ночь на 18 мая ВС РФ нанесли ответный массированный удар по предприятиям ВПК Украины, объектам топливно-энергетического комплекса и портовой инфраструктуре. Взрывы гремели в том числе в Одессе. Власти города заявили, что поврежден объект критической инфраструктуры. Многочисленные взрывы и вспышки наблюдали в порту.