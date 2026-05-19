Главнокомандующий ВСУ отреагировал на слухи о готовящейся атаке с территории Белоруссии

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский допустил, что Россия может готовиться к наступлению с севера — территории Белоруссии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Militarnyi.

«Вы знаете последние данные нашей разведки и заявления нашего президента Украины об угрозе со стороны Белоруссии. Возможны операции на севере», — сообщил он.

Стало известно, чем для Сырского обернется потеря Константиновки

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия и Россия остаются союзниками, которые образовали Союзное государство, однако Минск обладает суверенитетом. Песков отметил, что высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о якобы планах Москвы напасть на Украину с территории Белоруссии не заслуживают каких-либо комментариев.