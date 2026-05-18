В Ливии танки Т-72Б3М будут поддерживать БМП-3

Судя по видео, появившемуся в социальных сетях в конце минувшей недели, Ливийская национальная армия (ЛНА) обзавелась некоторым количеством БМП-3. Как отмечается в группе в ВК "Военный осведомитель", показанная боевая машина пехоты имеет разнесенную броню.

На ней также установлены антидроновый козырек с сетчатым экраном и система радиоэлектронной борьбы "ТРИТОН", которая препятствует наведению беспилотников-камикадзе.

"Тройки" хорошо себя зарекомендовали в странах с жарким климатом, например, в ОАЭ и Кувейте, где эксплуатируются сотни единиц такой техники.

В Ливии до недавнего времени основным средством для транспортировки личного состава на поле боя были закупленные еще во времена Советского Союза БМП-1. Всего было приобретено 800 штук.

Также в ЛНА начата эксплуатация и Т-72Б3М, получивших дополнительную защиту от дронов различных типов.