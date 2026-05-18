«Страх они не чувствуют»: как ВС РФ могут ответить на атаку по Москве

ВС России в ответ на атаку по Москве могут нанести удары по центрам принятия решений на Украине, чтобы там, наконец, почувствовали страх. Об этом заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву и Подмосковье 17 мая стала самой масштабной за год. По данным мэра столицы Сергея Собянина, было сбито более 120 дронов. В результате нападения погибли три человека.

«И, вероятно, после того, что случилось в Москве и Подмосковье, будет применено оружие более серьезное и мощное», — пояснил военный эксперт.

Дандыкин напомнил, что комплекс «Орешник» с прошлого года стоит на вооружении, и его могут использовать «без специальной боевой части». При этом главной проблемой эксперт считает то, что Киев ничего не боится.

«На беспилотниках, атаковавших Москву, писали нам с вами «приветы». Страх они не чувствуют. Надо, чтобы у них был страх, как у гитлеровцев перед партизанами и Красной Армией. Только так», — заметил он.

Также, по словам эксперта, не стоит верить «всем этим «миротворцам»», так как компания Илона Маска Starlink могла открыть небо над Россией для ВСУ.