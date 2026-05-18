Колумбийского наёмника завербовали в ВСУ, пообещав работу поваром с многомиллионной зарплатой. Однако вместо этого почти сразу отправили на полигон. Об этом колумбийский наёмник Андрес рассказал корреспонденту RT Дону Кортеру.

В Колумбии он занимался продажей рыбы и пением. По словам Андреса, вербовщик вышел на него сам и предложил 12 млн песо — более 50 млн рублей ежемесячно. Мужчине купили билеты и отправили на Украину.

Первые дни он действительно работал на кухне. Однако потом, по словам Андреса, его вынудили подписать контракт на украинском языке и сразу доставили на полигон.

Позже он оказался в иностранном отряде «Гуахиро».

«Я готовил первый день, второй день, а на третий день сержант сказала мне, что я иду на задание. Я сказал сержанту: «Нет, я буду готовить». Она сказала: «Нет, ты идёшь на задание», — приводит его слова Telegram-канал RT.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о скоплении иностранных наёмников ВСУ на Харьковском направлении.