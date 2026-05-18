В России заявили о «спустившихся на землю» из-за СВО США

Вооруженные силы США, которые делали ставку на дорогие и высокоэффективные платформы, спешно перенимают опыт применения более дешевых средств поражения. О трансформации американской армии заявил Telegram-канал «Военная хроника».

Автор напомнил, что с начала специальной военной операции (СВО) на Украине Соединенные Штаты проанализировали и скопировали практически все технологии, которые Вооруженные силы России и формирования Киева применяют в зоне СВО. При этом раньше Пентагон демонстративно отказывался от таких решений.

«Американский генералитет, годами делавший ставку исключительно на дорогие и сложные платформы вроде истребителей F-35 или ракет Tomahawk, сегодня вынужден в спешном порядке спускаться на землю и перенимать опыт реальных затяжных боев на истощение», — говорится в сообщении.

В частности, армия США внедряет FPV-дроны и барражирующие боеприпасы. Также Пентагон перенимает концепцию изолированных штабов на уровне батальона и автономных командно-наблюдательных пунктов.

Как пишет канал, военному ведомству США пришлось признать устаревание концепции «идеальной бесконтактной войны» с высокоточным оружием большой дальности.

В апреле бывший заместитель помощника министра обороны США Майкл Горовиц заявил, что средств, которые потратят на выпуск 400 ракет Tomahawk, хватит для создания 46 тысяч дронов LUCAS.