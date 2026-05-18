«Клубок противоречий»: Израилю предрекли внутренний кризис

Израиль будет провоцировать эскалацию на Ближнем Востоке, чтобы избежать внутреннего кризиса из-за провала войны с Ираном. Такое мнение высказал aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

По словам политолога, в случае провала в конфликте на Ближнем Востоке в Израиле будет нарастать внутренний кризис, и для решения внутренних проблем израильские власти «будут пытаться снова развязать войну против Ливана».

«США хотят настроить арабов против Ирана, тут даже Ливан обвинил Иран в том, что втягивает его в войну против Израиля. Но если израильтяне снова сами полезут, то здесь уже будет иная реакция. Получается клубок противоречий, с одной стороны, арабы вроде как бы союзники США и настроены против Ирана, а с другой стороны, есть Израиль, который демонстрирует агрессивное отношение именно к арабам», - пояснил он.

Александр Перенджиев уверен, что Тель-Авив может еще раз попытаться втянуть США в войну против Ирана.

«Если это не получится, то Израиль будет ждать, смогут ли США втянуть Европу воевать против Ирана. То есть, и США, и Израиль хотят организовать прокси войну. Но от этого противоречия внутренние в Израиле, они не будут уменьшаться, они будут дальше обостряться», - считает он.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Тегеран ответил ударами по территории Израиля и американским военным базам на Ближнем Востоке, а также перекрыл Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная часть нефти. В итоге цены на энергоносители ощутимо выросли, как и цена на бензин в США.

По данным СМИ, между странами Ближнего Востока сейчас идут интенсивные дипломатические контакты, они пытаются найти точки соприкосновения и завершить конфликт. Значительный интерес к урегулированию кризиса также проявляют Египет, Турция, Пакистан, Россия, Франция и Китай. При этом в Тель-Авиве опасаются, что президент США Дональд Трамп «устанет от переговоров» и может заключить с Ираном мирное соглашение, которое не устроит израильскую сторону.