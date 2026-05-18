Генерал сообщил об ответе на атаку дронов ВСУ по Московскому региону

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ответом на атаки дронов ВСУ по Московскому региону на выходных стали удары по военным объектам в Одессе и Кировограде. Об этом генерал рассказал «Аргументам и фактам».

Массированная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье была совершена в ночь на 17 мая. В результате атаки погибли три человека и пострадали 18, сообщало ТАСС.

Утром 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 81 сбитом после полуночи беспилотнике, летевшем на столицу. Глава города заявил, что за сутки было уничтожено более 120 дронов.

В ночь на 18 мая появилась информация об ударах по военным объектам в Днепропетровске, Кировограде и Одессе. Сообщалось о воздушной тревоге и взрывах.

«Все удары, которые наносятся по военной инфраструктуре, нужно расценивать как ответ на террористические атаки на гражданские объекты в наших регионах, в том числе и на Москву», - подчеркнул Липовой.

Генерал-майор отметил, что за последние несколько суток было зафиксировано рекордное количество попыток дронов ВСУ прорвать российскую воздушную оборону.