ВСУ в панике: российский «самолет-призрак» рушит планы противника

Российский истребитель пятого поколения Су-57 проводит успешные операции в приграничных районах и уже получил от украинских военных прозвище «самолет-призрак». В чем причина успехов Су-57, рассказал aif.ru бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber.

По данным украинских ресурсов, которые приводит издание, в течение пяти недель российский истребитель запускает ракеты из воздушного пространства Курской области, а затем исчезает с радаров. Под удар попадают важные для Вооруженных сил Украины объекты в Сумской, Черниговской и Полтавской областях, в том числе железнодорожные узлы, сортировочные станции и склады.

Такие успехи истребителя пятого поколения Су-57 — не случайность, а закономерный итог грамотной тактики и передовых технологий, уверен бывший военный летчик, известный под псевдонимом Fighterbomber.

«Нужно понимать, что нет неуязвимых самолетов. Однако истребитель Су-57 имеет преимущество по дальности обнаружения его системами ПВО», — пояснил эксперт, отметив, что речь может идти об успешной работе одного пилота.

Су-57 оснащен новейшим бортовым радиоэлектронным комплексом, который позволяет обнаруживать цели на большом расстоянии и оставаться незамеченным. Его ракетное вооружение позволяет поражать объекты на расстоянии до 200 километров, не входя в зону действия систем противовоздушной обороны противника. Самолет универсален, он способен уничтожать воздушные и наземные цели, нейтрализовывать системы ПВО, вести разведку.

«Его способность действовать незаметно и наносить удары по глубокому тылу противника меняет баланс сил на фронте. Украинское командование теперь вынуждено учитывать угрозу с воздуха даже в тех районах, которые раньше считались безопасными», — говорится в статье.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что истребитель пятого поколения Су-57 поразил воздушную цель экстра-класса — шведский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340, переданный Киеву.